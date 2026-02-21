Barcelona chce zawodnika z Serie A. To będzie transferowy hit

17:53, 21. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Barcelona chce wzmocnić latem linię defensywną. Jak podaje kataloński "Sport", Deco koncentruje się na pozyskaniu Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan.

Joan Laporta
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Alessandro Bastoni w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona przegrała w ostatniej kolejce La Liga z Gironą (1:2) i spadła na drugie miejsce w tabeli. Duma Katalonii znajduje się również w trudnej sytuacji w Pucharze Króla po wysokiej porażce z Atletico Madryt (0:4) w pierwszym meczu półfinałowym.

W kontekście letniego okna transferowego dyrektor sportowy Deco planuje wzmocnić środkową linię obrony doświadczonym zawodnikiem. Wcześniej pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu Nico Schlotterbeckiem z Borussii Dortmund. Jak informuje kataloński Sport, klub z Camp Nou nie zamierza naciskać na ten transfer, a inicjatywę może przejąć Real Madryt.

Na liście życzeń Barcelony znalazł się natomiast Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Włoch uchodzi za jednego z najlepszych środkowych obrońców w Serie A. Co więcej, sam zawodnik najwyraźniej jest otwarty na transfer na Camp Nou. Również Manchester United wykazuje zainteresowanie 26-latkiem.

Inter nie chce łatwo pozbywać się swojej gwiazdy i może oczekiwać kwoty rzędu 70-80 milionów euro. Włoski klub uważa, że Barcelona nie dysponuje obecnie wystarczającymi środkami, by sfinalizować transfer na takim poziomie. Władze Nerazzurrich planują rozmowy z Bastonim w kwietniu lub maju w sprawie przedłużenia kontraktu do 2030 roku. W obecnym sezonie Włoch rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił jednego gola i dorzucił sześć asyst.

