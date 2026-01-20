Barcelona chce zakontraktować gwiazdę Man City. To cel na lato

FC Barcelona ponownie rozejrzy się na rynku transferowym w poszukiwaniu okazji. Według El Chiringuito jednym z celów transferowych stała się gwiazda Man City.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona rozważa darmowy transfer Bernardo Silvy

Portugalczykowi po sezonie wygasa kontrakt z Manchesterem City. To oznacza, że Barcelona mogłaby pozyskać go bez kwoty odstępnego. Przy obecnej sytuacji finansowej klubu taki scenariusz jest bardzo kuszący. Właśnie dlatego temat ma być analizowany już teraz, a celem jest ewentualne dogadanie się z piłkarzem z wyprzedzeniem.

Bernardo Silva od lat prezentuje najwyższy poziom w Premier League. Jest piłkarzem uniwersalnym, może grać jako środkowy pomocnik, ofensywny pomocnik, a także na skrzydle. Daje kontrolę nad grą, potrafi przyspieszyć akcję i dobrze odnajduje się w grze kombinacyjnej. To profil, który idealnie pasuje do stylu Barcelony.

W klubie liczą też na jego doświadczenie. Silva wygrał z Manchesterem City wszystko, co było do wygrania na poziomie klubowym. W szatni mógłby być ważnym punktem odniesienia dla młodszych zawodników, takich jak Pedri, Gavi czy Fermin Lopez. Barcelona szuka właśnie takich piłkarzy.

Na razie nie ma mowy o finalnych decyzjach, ale sam fakt, że temat pojawił się w hiszpańskich mediach, pokazuje priorytety Barcelony. Pozyskanie Bernardo Silvy bez kwoty transferowej to bez wątpienia duża okazja.