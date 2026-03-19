Barcelona chce ściągnąć tego obrońcę. Cena? 60 mln euro!

20:44, 19. marca 2026
Sebastian Janus Źródło:  Florian Plettenberg

Barcelona latem będzie dążyła do wzmocnienia defensywy. Hansi Flick domaga się transferu Nathaniela Browna. Eintracht oczekuje za niego aż 60 milionów euro - potwierdza Florian Plettenberg.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce go w Barcelonie. Trzeba wyłożyć 60 mln euro

Barcelona planuje transfery pod kątem przyszłego sezonu. Nie jest tajemnicą, że najsłabiej wygląda formacja obronna i to właśnie ją klub będzie chciał wzmocnić w pierwszej kolejności. Hansi Flick liczy na transfer nowego stopera, a także zawodnika, który będzie w stanie rywalizować z Alejandro Balde. Hiszpan w tym sezonie wyraźnie obniżył loty, a do tego mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Na liście życzeń niemieckiego szkoleniowca znajduje się Nathaniel Brown. Wschodząca gwiazda Bundesligi latem najprawdopodobniej opuści szeregi Eintrachtu Frankfurt i trafi do jednego z europejskich gigantów. Barcelona zawalczy o niego z takimi klubami, jak Real Madryt, Manchester United czy Liverpool.

Dwukrotny reprezentant Niemiec błyszczy w grze ofensywnej, a do tego jest sporą wartością w defensywie. Flick uważa, że idealnie pasowałby do stylu gry Barcelony i wierzy, że ta zdoła go sprowadzić. Na przeszkodzie mogą natomiast stanąć oczekiwania finansowe Eintrachtu. Kwota transferu Browna powinna sięgnąć nawet 60 milionów euro.

Brown doświadczył w tym sezonie gry w Lidze Mistrzów i prezentował w niej bardzo wysoki poziom. W sumie uzbierał trzy bramki oraz sześć asyst w 34 występach dla Eintrachtu.

