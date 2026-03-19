Barcelona chce ściągnąć tego obrońcę. Cena? 60 mln euro!

Barcelona latem będzie dążyła do wzmocnienia defensywy. Hansi Flick domaga się transferu Nathaniela Browna. Eintracht oczekuje za niego aż 60 milionów euro - potwierdza Florian Plettenberg.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce go w Barcelonie. Trzeba wyłożyć 60 mln euro

Barcelona planuje transfery pod kątem przyszłego sezonu. Nie jest tajemnicą, że najsłabiej wygląda formacja obronna i to właśnie ją klub będzie chciał wzmocnić w pierwszej kolejności. Hansi Flick liczy na transfer nowego stopera, a także zawodnika, który będzie w stanie rywalizować z Alejandro Balde. Hiszpan w tym sezonie wyraźnie obniżył loty, a do tego mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Na liście życzeń niemieckiego szkoleniowca znajduje się Nathaniel Brown. Wschodząca gwiazda Bundesligi latem najprawdopodobniej opuści szeregi Eintrachtu Frankfurt i trafi do jednego z europejskich gigantów. Barcelona zawalczy o niego z takimi klubami, jak Real Madryt, Manchester United czy Liverpool.

Dwukrotny reprezentant Niemiec błyszczy w grze ofensywnej, a do tego jest sporą wartością w defensywie. Flick uważa, że idealnie pasowałby do stylu gry Barcelony i wierzy, że ta zdoła go sprowadzić. Na przeszkodzie mogą natomiast stanąć oczekiwania finansowe Eintrachtu. Kwota transferu Browna powinna sięgnąć nawet 60 milionów euro.

🚨 Europe’s biggest clubs are monitoring Eintracht Frankfurt left-back Nathaniel Brown. 👀



Real Madrid, Barcelona, Liverpool and Manchester United are all tracking the defender. 📋



💰 A fee of around €60M would be required to secure the signature of the 23-year old.



(Source:… pic.twitter.com/Vx2LOfumCU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 19, 2026

Brown doświadczył w tym sezonie gry w Lidze Mistrzów i prezentował w niej bardzo wysoki poziom. W sumie uzbierał trzy bramki oraz sześć asyst w 34 występach dla Eintrachtu.