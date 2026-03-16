Barcelona chce norweskiego skrzydłowego. Nowy cel transferowy giganta

FC Barcelona rozgląda się za nowym skrzydłowym. Serwis Sport.es poinformował, że na liście życzeń katalońskiego giganta znalazł się Andreas Schjelderup z Benfiki Lizbona.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Andreas Schjelderup przymierzany do Barcelony

FC Barcelona jest liderem La Liga i pewnym krokiem zmierza po obronę mistrzostwa Hiszpanii w obecnym sezonie. W niedzielnym hicie 28. kolejki piłkarze Hansiego Flicka pokonali wysoko Sevillę (5:2), a bohaterem spotkania był Raphinha, który skompletował hat-tricka. Kilka dni wcześniej Duma Katalonii rywalizowała także w europejskich pucharach. W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów zremisowała z Newcastle United (1:1) na stadionie St. James’ Park.

Na Camp Nou kontynuowane są poszukiwania wzmocnień ofensywy przed następną kampanią. Jednym z zawodników znajdujących się na radarze Barcelony jest Andreas Schjelderup, który od stycznia 2023 roku reprezentuje barwy Benfiki Lizbona. 21-letni Norweg w obecnych rozgrywkach po cichu buduje swoją pozycję w portugalskim futbolu.

Jego rozwój oraz coraz bardziej dojrzałe występy nie umknęły uwadze działu skautingu Barcelony, który od kilku miesięcy monitoruje postępy skrzydłowego. Przedstawiciel klubu pojawił się niedawno na meczu ligowym, w którym Benfica zmierzyła się Aroucą. Celem wizyty była bezpośrednia obserwacja gry Schjelderupa.

Norweski skrzydłowy wyróżnia się przede wszystkim dynamiką, dobrą techniką oraz umiejętnością gry jeden na jednego. Obecna wartość rynkowa Schjelderupa szacowana jest na około 18 milionów euro, jednak w Lizbonie są świadomi rosnącego zainteresowania zawodnikiem. Według medialnych doniesień jego postępy śledzą również zespoły z Premier League oraz Serie A. W obecnym sezonie Schjelderup rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty.