Barcelona chce napastnika. To będzie głośny transfer

FC Barcelona uważnie monitoruje sytuację Karla Etty Eyonga z Levante - informuje Fabrizio Romano. Kameruński napastnik znajduje się również na liście życzeń czołowych klubów Premier League.

Mohammed Hammou / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Karl Etta Eyong obserwowany przez Barcelonę

FC Barcelona zakończyła 2025 rok wyjazdowym zwycięstwem nad Villarrealem (2:0) w meczu 17. kolejki La Liga. Aktualni mistrzowie Hiszpanii są na czele tabeli i mają cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt, który w listopadzie kilkukrotnie stracił punkty w rozgrywkach ligowych.

Władze Dumy Katalonii zdają sobie jednak sprawę, że linia ataku wymaga wzmocnień. Robert Lewandowski ma ważny kontrakt tylko do końca bieżącego sezonu i na ten moment niewiele wskazuje na jego przedłużenie. Obecnie ciężar gry w dużej mierze spoczywa na Ferranie Torresie, który regularnie odpłaca się za zaufanie. Hansi Flick wciąż potrzebuje jednak sprawdzonego zmiennika.

Jak informuje Fabrizio Romano, Barcelona śledzi sytuację Karla Etty Eyonga, który imponuje formą w barwach Levante. Kameruński napastnik znajduje się również na radarze kilku czołowych klubów Premier League. Szczególne znaczenie dla przyszłości Eyonga mają mecze trwającego Pucharu Narodów Afryki.

W ostatnim spotkaniu z Gabonem 22-latek zapewnił swojej reprezentacji zwycięstwo, zdobywając bramkę już w 6. minucie po asyście Bryana Mbeumo. Napastnik opuścił boisko w 67. minucie, zbierając kolejne pozytywne recenzje.

Levante pozyskało reprezentanta Nieposkromionych Lwów we wrześniu tego roku z Villarrealu. W obecnym sezonie ligi hiszpańskiej Etta Eyong rozegrał 15 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Na swoim koncie ma także jeden występ w Pucharze Króla. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Kameruńczyka wynosi obecnie 20 milionów euro.