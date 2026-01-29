Barcelona chce gwiazdę z Serie A. Hansi Flick wskazał cel transferowy

12:35, 29. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fichajes.net

Barcelona ponownie skierowała swoją uwagę na Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan - informuje serwis Fichajes.net. Hansi Flick chce wzmocnić prawą stronę defensywy.

Hansi Flick
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Denzel Dumfries w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona znakomicie spisuje się w obecnym sezonie zarówno w hiszpańskich rozgrywkach, jak i w Lidze Mistrzów. Piłkarze Hansiego Flicka bez problemów awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a na krajowym podwórku jest na czele, potwierdzając mistrzowskie aspiracje.

W klubowych biurach Dumy Katalonii panuje przekonanie, że obecna kadra wymaga dalszego wzmocnienia. Jednym z priorytetów jest pozyskanie bocznego obrońcy, który zapewni zespołowi większą intensywność, dynamikę oraz realne zagrożenie pod bramką rywali.

W tym kontekście na radarze Barcelony znalazł się Denzel Dumfries. Jak informuje serwis Fichajes.net, holenderski wahadłowy Interu Mediolan jest jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia prawej strony defensywy w letnim oknie transferowym 2026 roku. Oczekuje się, iż rozmowy z otoczeniem piłkarza mogą nabrać tempa po zakończeniu obecnego sezonu.

29-letni reprezentant Holandii wyróżnia się potężnymi warunkami fizycznymi, znakomitą wydolnością oraz częstymi i skutecznymi wejściami w pole karne przeciwnika. W bieżącym sezonie Dumfries rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki. W listopadzie doznał kontuzji stawu skokowego, a jego powrót do gry przewidywany jest na początek marca.

Holender jest związany z Interem kontraktem do czerwca 2028 roku, a włoski klub nie zamierza łatwo rezygnować z jednego ze swoich kluczowych zawodników. Oczekiwana kwota transferu może być wysoka. Według portalu Transfermarkt.de, Dumfries wyceniany jest na 25 milionów euro.

