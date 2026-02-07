Barcelona chce gwiazdę Manchesteru United. Gigant szykuje wielki transfer

FC Barcelona monitoruje sytuację Lisandro Martineza z Manchesteru United - donosi "CaughtOffside". Angielski klub stoi jednak na stanowisku, że Argentyńczyk nie jest na sprzedaż.

Lisandro Martinez na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona po 22. kolejkach La Liga jest liderem tabeli, jednak jej przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi zaledwie jeden punkt. Władze katalońskiego klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniami kadry, a jednym z priorytetów pozostaje pozyskanie solidnego środkowego obrońcy.

Jak się okazuje, Duma Katalonii zwróciła uwagę na zawodnika Manchesteru United. Chodzi o Lisandro Martineza, który odgrywa istotną rolę w defensywie Czerwonych Diabłów i w ostatnich tygodniach prezentuje bardzo dobrą formę. Argentyńczyk wzbudza zainteresowanie kilku europejskich klubów, jednak na ten moment to właśnie Barcelona jest zespołem, który realnie rozważa możliwość jego pozyskania.

Obecny kontrakt Martineza z Manchesterem United obowiązuje do lata 2027 roku, przy czym klub z Old Trafford posiada opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon. W angielskim gigancie nie ma obecnie mowy o konieczności sprzedaży defensora. Manchester United jasno komunikuje, że Lisandro Martinez nie jest na sprzedaż. Dobra dyspozycja 28-latka sprawia jednak, że naturalnie przyciąga on uwagę topowych drużyn.

Co ciekawe, sam zawodnik mógłby być otwarty na zmianę otoczenia, co teoretycznie mogłoby wywrzeć presję na Manchester United, by rozważyć transfer już tego lata. W takim scenariuszu klub z Old Trafford mógłby oczekiwać kwoty sięgającej około 55 milionów euro. W bieżącym sezonie Lisandro Martinez wystąpił w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach.