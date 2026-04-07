Barcelona chce go sprzedać. Władze klubu są nim zawiedzione

Barcelona planuje sprzedaż Ferrana Torresa, który ma zrobić miejsce dla nowego napastnika. "Sport" informuje, że władze klubu są rozczarowane postawą Hiszpana, który nie wykorzystuje swoich szans.

Torres trafi na sprzedaż. W Barcelonie zawodzi

Barcelona zamierza latem nieco przebudować kadrę, a za priorytet uchodzi transfer nowego napastnika. Wymarzonym kandydatem do ataku jest Julian Alvarez, choć opcji jest oczywiście więcej. Wiele zależy od tego, jakie będą możliwości finansowe oraz oczekiwania Atletico Madryt. Sam Argentyńczyk chciałby pewnego dnia wylądować w Katalonii.

Aby sprowadzić Alvareza lub innego napastnika, najpierw trzeba zrobić dla niego miejsce w drużynie. Od kilku tygodni wiadomo, że Barcelona chciałaby zatrzymać na jeszcze jeden sezon Roberta Lewandowskiego. Ma on otrzymać propozycję nowej umowy, choć kluczowa decyzja należy do samego Polaka. Jeśli uda się porozumieć, wówczas na sprzedaż trafi Ferran Torres. Hansi Flick wyżej ceni Lewandowskiego i to właśnie jego chce dalej mieć pod swoimi skrzydłami.

Torres z kolei nie wykorzystuje otrzymywanych szans, a kibice wściekają się na jego mizerną skuteczność. „Sport” ujawnia, że nie spełnia również oczekiwań władz klubu. Wydawało się, że ten sezon będzie dla niego przełomowy i zdoła wygryźć Lewandowskiego, lecz w najważniejszych meczach wyborem Flicka wciąż jest kapitan reprezentacji Polski.

Hiszpański snajper latem trafi na sprzedaż. Barcelona chce się go pozbyć, by zebrać fundusze na nowego napastnika. Klub nie przedstawił mu żadnej propozycji przedłużenia umowy, gdyż priorytetem jest znalezienie dla niego nowego pracodawcy.