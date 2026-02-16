Barcelona była blisko transferu. Gwiazda wybrała inny klub

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Jonathan Tah był blisko dołączenia do FC Barcelony

FC Barcelona latem ubiegłego roku przeprowadziła tylko trzy transfery. Największą transakcją było pozyskanie nowego bramkarza. Joan Garcia dołączył do katalońskiego klubu w zamian za 25 milionów euro. Drugim piłkarzem, który wzmocnił Blaugranę był Roony Bardghji. Za utalentowanego Szweda zapłacili 2,5 mln euro. Trzecie wzmocnienie to wypożyczenie Marcusa Rashforda z Man United.

Jednym z celów transferowych na poprzednie lato było sprowadzenie środkowego obrońcy. Deco w rozmowie z dziennikiem Sport ujawnił, że Barcelona była blisko sfinalizowania transakcji, ale stoper zdecydował się wybrać ofertę innego klubu. „Prowadziliśmy zaawansowane rozmowy z Jonathanem Tahem, ale ostatecznie do transferu nie doszło” – zdradził Deco.

Jonathan Tah finalnie nie wybrał Barcelony. Reprezentant Niemiec pozostał w Bundeslidze i po wygaśnięciu kontraktu z Bayerem Leverkusen podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. W nowym zespole jest podstawowym obrońcą i ma na swoim koncie 32 spotkania, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty. Umowę ma ważną do czerwca 2029 roku.

Barcelona ostatecznie nie sprowadziła żadnego stopera. W zamian w styczniu wypożyczyli do końca sezonu Joao Cancelo, co pozwoli im na nieco większą swobodę w wyborze składu. Portugalczyk gra na prawej obronie, więc w razie potrzeby na środek może przenieść się Jules Kounde. Obecnie kataloński klub zajmuje 1. miejsce w La Liga z punktem przewagi nad Realem Madryt.