Barcelona była blisko transferu. Gwiazda wybrała inny klub

FC Barcelona prowadziła latem zaawansowane rozmowy ws. pozyskania Jonathana Taha - ujawnił Deco w rozmowie z dziennikiem Sport. Obrońca wybrał jednak grę w Bayernie Monachium.

Jonathan Tah był blisko dołączenia do FC Barcelony

FC Barcelona latem ubiegłego roku przeprowadziła tylko trzy transfery. Największą transakcją było pozyskanie nowego bramkarza. Joan Garcia dołączył do katalońskiego klubu w zamian za 25 milionów euro. Drugim piłkarzem, który wzmocnił Blaugranę był Roony Bardghji. Za utalentowanego Szweda zapłacili 2,5 mln euro. Trzecie wzmocnienie to wypożyczenie Marcusa Rashforda z Man United.

Jednym z celów transferowych na poprzednie lato było sprowadzenie środkowego obrońcy. Deco w rozmowie z dziennikiem Sport ujawnił, że Barcelona była blisko sfinalizowania transakcji, ale stoper zdecydował się wybrać ofertę innego klubu. „Prowadziliśmy zaawansowane rozmowy z Jonathanem Tahem, ale ostatecznie do transferu nie doszło” – zdradził Deco.

Jonathan Tah finalnie nie wybrał Barcelony. Reprezentant Niemiec pozostał w Bundeslidze i po wygaśnięciu kontraktu z Bayerem Leverkusen podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. W nowym zespole jest podstawowym obrońcą i ma na swoim koncie 32 spotkania, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty. Umowę ma ważną do czerwca 2029 roku.

Barcelona ostatecznie nie sprowadziła żadnego stopera. W zamian w styczniu wypożyczyli do końca sezonu Joao Cancelo, co pozwoli im na nieco większą swobodę w wyborze składu. Portugalczyk gra na prawej obronie, więc w razie potrzeby na środek może przenieść się Jules Kounde. Obecnie kataloński klub zajmuje 1. miejsce w La Liga z punktem przewagi nad Realem Madryt.

