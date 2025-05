Barcelona rozmawia z gwiazdorem PSG. Flick jest zachwycony

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bradley Barcola rozmawia z FC Barceloną

Barcelona w letnim okienku transferowym będzie chciała pozyskać nowego skrzydłowego. Pozycja ta jest konieczna do wzmocnienia od dłuższego już czasu i w ostatnich miesiącach sporo mówiło się o tym, że będzie to priorytet władz klubu. Łączonych z Blaugraną było wielu zawodników, ale okazuje się, że dojdzie do spore niespodzianki, bowiem do drużyny Hansiego Flicka dołączyć może gwiazdor PSG.

Według informacji przekazanych przez serwis „Carpetas Blaugranas” Barcelona prowadzi rozmowy z menadżerem Bradleya Barcoli z PSG. Gwiazdor drużyny z Paryża nie jest zadowolony ze swojej pozycji z drużynie i szuka możliwości większej liczby minut na boisku. Duma Katalonii chce na tym skorzystać i sprowadzić 22-latka, a zadowolony z tego pomysłu jest Hansi Flick. Koszt transferu wynieść może nawet 80 milionów euro.

Bradley Barcola w tym sezonie rozegrał dla PSG w sumie 55 spotkań, w których zdobył w sumie 19 goli oraz zanotował 17 asyst. W sumie dla zespołu ze stolicy Francji ma on 94 występy i 24 trafiania. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego reprezentacji Francji na 70 milionów euro, a jego aktualna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

