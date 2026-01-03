FC Barcelona i Bayern Monachium wkrótce mogą powalczyć o ciekawy transfer. Na ich celownikach znalazł się Tiago Gabriel z Lecce. Za Portugalczyka trzeba będzie zapłacić nawet 40 milionów euro - donosi "OneFootball".

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Tiago Gabriel

Tiago Gabriel obserwowany przez Barcelonę i Bayern

FC Barcelona i Bayern Monachium rozglądają się za wzmocnieniami w defensywie. Duma Katalonii już zimą chciałaby wzmocnić tyły, po tym jak kontuzji nabawił się Andreas Christensen. Bawarczycy natomiast niekoniecznie spieszą się z wyborem, ponieważ dopiero latem może dojść do roszad w obronie. Jak się okazuje, oczy obu tych gigantów zostały zwrócone w tym samym kierunku.

Z informacji przekazanych przez „OneFootball” dowiadujemy się, że trop zarówno FC Barcelony jak i Bayernu Monachium prowadzi do Serie A. W kręgu zainteresowań tych zespołów znalazł się utalentowany gracz. A jest nim Tiago Gabriel, który na co dzień reprezentuje barwy Lecce. Portugalczyk nie tak dawno był również łączony z Juventusem.

Transfer Tiago Gabriela będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Lecce liczy na spory zarobek i oczekuje ofert za swojego gracza w granicach 30-40 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Portugalii jest objawieniem trwającej kampanii Serie A. Wycena jest oczywiście przesadzona, ale włoski klub liczy, że znajdzie się chętny, który wyłoży takie pieniądze na stół.

Tiago Gabriel w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Lecce. Portugalczyk ma na koncie jedno trafienie. A udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Cagliari Calcio.