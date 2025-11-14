Juventus zarzucił sieć na portugalskiego stopera. Jest odkryciem Serie A

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - trener Juventusu

Tiago Gabriel na radarze Juventusu

Juventus w niedalekiej przyszłości planuje poważnie wzmocnić swoją formację defensywną. Nowy trener drużyny Starej Damy – Luciano Spalletti – uważa bowiem, że w tym sektorze boiska przydałoby się zwiększenie rywalizacji w jego drużynie. Niewykluczone, iż turyńczycy nie będą szukać odpowiedniego kandydata daleko i postanowią osłabić jednego ze swoich ligowych rywali.

Jak informuje włoski dziennik „Tuttosport”, na celowniku Juventusu znalazł się bowiem stoper US Lecce – Tiago Gabriel. 20-letni Portugalczyk poczynił w ostatnich miesiącach ogromne postępy, co nie umknęło uwadze skautów z Allianz Stadium. Mierzący 196 centymetrów defensor imponuje grą w powietrzu i uchodzi za przykład nowoczesnego środkowego obrońcy, co czyni go atrakcyjną opcją transferową dla turyńskiego klubu.

Tiago Gabriel trafił do Włoch w styczniu 2025 roku z Estreli Amadora za nieco ponad milion euro. W barwach zespołu Żółto-Czerwonych rozegrał dotychczas 15 meczów oraz zdobył 1 bramkę, regularnie podnosząc swoją wartość.

Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 3 miliony euro, choć kwota ta może szybko urosnąć. Kontrakt utalentowanego stopera z US Lecce obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia.