Styczeń zapowiada się gorąco. Barcelona i Atletico patrzą w tym samym kierunku

FC Barcelona potrzebuje wzmocnień w obronie i wygląda na to, że w styczniu stoczy bój o nowego środkowego defensora z Atletico Madryt. Konkretne wieści w tej sprawie przekazał serwis TEAMtalk.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Marcos Senesi na celowniku Atletico i Barcelony

FC Barcelona może zimą ruszyć po nowego defensora. Ciekawe informacje na ten temat przekazał serwis TEAMtalk, sugerując, że klub z Camp Nou zainteresował się zawodnikiem Bournemouth. Jasne jest jednak, że nie tylko Katalończycy chcą mieć 28-latka w swoich szeregach.

Źródło przekazało, że przedstawiciele obu hiszpańskich ekip prowadzili już rozmowy z klubem z Premier League w sprawie ewentualnej transakcji z udziałem argentyńskiego piłkarza. Marcosa Senesi ma kontrakt ważny z Bournemouth do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie zawodnik odrzucił już kilka propozycji dotyczących przedłużenia umowy.

Marcos Senesi to piłkarz, który trafił do angielskiej drużyny w sierpniu 2022 roku z Feyenoordu Rotterdam. Holenderski klub zarobił na tej transakcji 15 milionów euro. Wcześniej obrońca występował w argentyńskim San Lorenzo.

W obecnym sezonie Marcos Senesi wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, w których zanotował trzy asysty. Na boisku spędził blisko 1450 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu Argentyńczyk może mieć już w sobotę. Wówczas Bournemouth zmierzy się na wyjeździe z Brentford w ramach 18. kolejki ligi angielskiej.

Rynkowa wartość dwukrotnego reprezentanta Argentyny wynosi 22 miliony euro. Gdyby piłkarz trafił do FC Barcelony, mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Ronaldem Araujo, Erikiem Garcią oraz Pau Cubarsim.

