Lewandowski w ogniu spekulacji. Saudyjski klub zmienia plany

Robert Lewandowski w pewnym momencie był łączony z przeprowadzką do jednej z ekip ligi saudyjskiej. Nowe wieści na temat reprezentanta Polski przekazał natomiast portal Sport.es.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Al-Hilal z konkretnym stanowiskiem ws. Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku, choć w umowie wpisana jest opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Ostatnio pojawia się jednak wiele spekulacji dotyczących przyszłości napastnika. Ciekawe informacje na ten temat przekazał portal Sport.es.

Źródło przekonuje, że po pozyskaniu przez Darwina Nuneza przezAl-Hilal z Liverpoolu temat transferu Lewandowskiego do tego klubu definitywnie upadł. W ostatnich tygodniach Saudyjczycy wykazywali poważne zainteresowanie polskim napastnikiem.

Sport.es podał, że klub z Arabii Saudyjskiej tego lata miał konkretne plany związane z zatrudnieniem Lewandowskiego, mimo że sam piłkarz niechętnie podchodził do tego typu rozwiązania. Tym bardziej, że FC Barcelona wciąż analizuje możliwość podpisania z nim nowej umowy.

36-letni piłkarz trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku. Jak dotąd rozegrał w barwach Katalończyków łącznie 147 spotkań, zdobywając w nich 101 bramek i notując 20 asyst. W trakcie swojego pobytu w Barcelonie Lewandowski zdobył już kilka trofeów.

Indywidualnie może pochwalić się koroną króla strzelców La Liga. Ponadto dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, raz po Puchar Króla oraz dwa razy po Superpuchar Hiszpanii.

Nowy sezon FC Barcelona rozpocznie 16 sierpnia meczem przeciwko Mallorce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30.

