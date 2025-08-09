Liverpool oficjalnie potwierdził rozstanie z napastnikiem. Darwin Nunez po trzech latach opuszcza Anfield Road i przenosi się do Arabii Saudyjskiej.

Darwin Nunez

Liverpool żegna Darwina

Koniec trzyletniej przygody reprezentanta Urugwaju w czerwonej części Merseyside – Darwin Nunez został sprzedany przez Liverpool do Al-Hilal. 26-latek w lecie 2023 roku trafił na Anfield Road z Estadio da Luz, a Benfica zarobiła na nim aż 85 milionów euro. Wychowanek Peñarolu zdobył 40 bramek i zanotował 26 asyst w koszulce The Reds, nigdy nie spełniając pokładanych w nim oczekiwań.

W poprzednim sezonie Urugwajczyk wystąpił w 47 spotkaniach, a jego dorobek ofensywny to siedem goli i siedem ostatnich podań. Darwin Nunez spędził na murawie ponad 2000 minut, ale nie mógł liczyć na regularną grę w podstawowym składzie.

Liverpool FC can confirm Darwin Nunez has completed a permanent transfer to Al-Hilal, subject to international clearance.



Everybody at the club would like to thank Darwin for his contributions and wish him and his family all the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

Nowym pracodawcą napastnika został Al-Hilal, a więc wicemistrz Arabii Saudyjskiej i ćwierćfinalista Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Ekipa z Rijadu miała zapłacić za Darwina 53 miliony euro. W szeregach ekipy z Saudi Pro League 35-krotny reprezentant Los Charrúas spotka się z takimi zawodnikami jak Bono, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, João Cancelo, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Malcom i Aleksandar Mitrović. Trenerem „Niebieskiej Fali” jest Simone Inzaghi.