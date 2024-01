fot. Imago / Geisser Na zdjęciu: Mario Balotelli

Możliwe, że wkrótce zakończy się turecka przygoda Mario Balotelliego

Dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu przekazał nowe wieści dotyczące 33-latka

Aktualny kontrakt włoskiego napastnika z Adaną Demirspor obowiązuje do końca czerwca 2024 roku

Adana negocjuje rozwiązanie kontraktu z Balotellim

Mario Balotelli we wrześniu minionego roku trafił do Adany Demirspor ze szwajcarskiego FC Sion. Włoski napastnik ma kontrakt ważny z klubem z Turcji do końca trwającego sezonu. Wygląda jednak na to, że umowa zawodnika z aktualnym pracodawcą może zostać rozwiązana wcześniej.

Według najnowszych doniesień dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu były reprezentant Włoch opuścił Turcję i udał się do Włoch, aby leczyć kontuzję kolana. Balotelli doznał kontuzji pod koniec listopada i od tamtej pory przechodzi rehabilitację.

ÖZEL | Mario Balotelli, Türkiye’den ayrıldı ve tedavisi için İtalya’ya döndü.



• Adana Demirspor oyuncunun sözleşmesini feshetmek için görüşüyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 8, 2024

W tym sezonie zawodnik wystąpił w zaledwie pięciu meczach Adany Demirspor w tureckiej Super Lidze. Strzelił w nich trzy gole. Rynkowa wartość piłkarza wynosi milion euro.

Adana Demirspor po 18 rozegranych spotkaniach zajmuje siódme miejsce w tabeli ligi tureckiej. Legitymuje się bilansem 28 oczek.

