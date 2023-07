Oficjalnie: Azpilicueta wrócił do Hiszpanii

Jak poinformowało Atletico Madryt, Cesar Azpilicueta został ich nowym graczem. Wbrew temu, co donosił Fabrizio Romano, doświadczony Hiszpan podpisał roczny kontrakt po tym, jak pożegnał się z Chelsea.

IMAGO / Zac Goodwin Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Cesar Azpilicueta w emocjonalny sposób pożegnał się z Chelsea po 11-letniej karierze na Stamford Bridge

Atletico Madryt błyskawicznie poinformowało o podpisaniu z nim umowy

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, obrońca otrzymał roczny, a nie dwuletni kontrakt

Azpilicueta nowym zawodnikiem Atletico Madryt

Cesar Azpilicueta miał wrócić do Hiszpanii już ubiegłego lata. Wtedy doszedł jednak do porozumienia z Chelsea i przedłużył umowę o rok, odrzucając zaloty FC Barcelony. Teraz jednak powrót 33-latka do ojczyzny stał się faktem.

W czwartek Azpilicueta w emocjonalnym nagraniu pożegnał się z fanami The Blues. Na Stamford Bridge spędził ostatnich jedenaście lat, święcąc liczne triumfy. Niedługo po opublikowaniu tego wideo do gry weszło Atletico Madryt. Rojiblancos błyskawicznie opublikowali artykuł, w którym chwalą się zakontraktowaniem defensora.

🆕 ¡@CesarAzpi es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional español ha firmado por una temporada con nuestra entidad!



➡ https://t.co/gRmMAEk5xV



👋 ¡#BienvenidoAzpilicueta! 🤗 pic.twitter.com/JSYvQCEf3j — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023

Wbrew temu, o czym informował wcześniej Fabrizio Romano, piłkarz podpisał nie dwuletni, a roczny kontrakt. Możliwe jednak, że obie strony doszły do porozumienia w sprawie automatycznego przedłużenia współpracy po spełnieniu określonych wymagań.

Azpilicueta w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania dla Chelsea we wszystkich rozgrywkach. Nie udało mu się zanotować gola ani asysty.

