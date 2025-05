Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Olympique Marsylia pracuje nad transferem Aymeric Laporte

Aymeric Laporte w 2023 roku podjął decyzję o opuszczeniu Europy. Wówczas reprezentant Hiszpanii zamienił Manchester City na Al-Nassr. Saudyjski klub wówczas zapłacił za przeprowadzkę defensora ponad 27 milionów euro. Jak się okazuje, wkrótce 30-latek może zmienić otoczenie. Czarę goryczy u wychowanka Athletiku Bilbao przelała porażka w półfinale azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością Aymerica Laporte’a przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż reprezentant Hiszpanii jest bardzo bliski powrotu do Europy. Przyszłość 30-latek może być pisana w Ligue 1. Zaawansowane rozmowy w sprawie wychowanka Athletiku Bilbao prowadzi bowiem Olympique Marsylia.

Warto zaznaczyć, że Aymeric Laporte urodził się we Francji. To właśnie w tym kraju stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Zaczął w akademii SU Agen Jugend, by później trafić do młodzieżowej drużyny Bayonne. Defensor jednak, mając 16 lat, wyjechał do Hiszpanii i zaczął szkolić się w szkółce Athletiku Bilbao.

Aymeric Laporte w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce saudyjskiego Al-Nassr. W tym czasie hiszpański obrońca zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia 30-latka na 18 milionów euro.