Według hiszpańskich mediów Atletico Madryt jest poważnie zainteresowane letnim transferem Ferrana Torresa, który jest daleki od dobrej formy w FC Barcelonie. Byłby to drugi zawodnik Dumy Katalonii pozyskany w tym roku przez rojiblancos.

PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Atletico Madryt liczy na transfer napastnika FC Barcelony

Ferran Torres może być drugim zawodnikiem blaugrany, który trafi na Wanda Metropolitano w tym roku

Napastnik nie dostaje zbyt wielu szans od Xaviego Hernandeza

Ferran Torres może trafić do ligowego rywala

W nadchodzącym lecie Barcelonę może czekać poważny wstrząs, ponieważ chcą wzmocnić swoje szeregi na wszystkich polach. Jednocześnie oczekuje się, że klub pozbędzie się wielu zawodników, z których niektórzy mogą odgrywać kluczową rolę w pierwszej drużynie. Wszystko jest spowodowane budżetem płacowym, który blaugrana musi obniżyć o 200 mln euro.

Pojawiły się już nawoyływania do sprzedaży Ansu Fatiego, który wypadł z łask pod wodzą Xaviego Hernandeza i był mocno łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Fati może nie być jedynym napastnikiem opuszczającym Barcelonę w nadchodzącym lecie, a kataloński Sport sugeruje, że Ferran Torres jest obiektem zainteresowania Atletico Madryt.

Z zaledwie dwoma golami w 23 meczach ligowych, występy Ferrana Torresa pozostawiają wiele do życzenia, mimo że nadal wyprzedza Fatiego pod względem ilości minut spędzonych na boisku. Doprowadziło to do spekulacji na temat jego długoterminowej przyszłości w klubie zwłaszcza, że Barcelony stara się jak najlepiej ułatwić powrót Lionela Messiego.

Ostatnie doniesienia sugerują, że Barca byłaby otwarta na odejście Ferrana, a nawet rozważa możliwość włączenia go do umowy wymiany z udziałem Yannicka Carrasco.

