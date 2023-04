Dziennikarze brytyjskiego The Athletic w swoim felietonie po sobotnim hicie Premier League zdecydowanie stwierdzają, że latem Liverpool będzie potrzebował wielu wzmocnień. Ich zdaniem obecny skład The Reds jest przestarzały.

Na zdjęciu: Liverpool FC

Liverpool po raz kolejny zawiódł w tym sezonie

The Reds w sobotę zostali rozbici przez Manchester City 1:4

Zespół Kloppa potrzebuje latem wielu wzmocnień

The Athletic ostro ocenił sytuację Liverpoolu

Manchester City pokonał w sobotnie popołudnie Liverpool aż 4:1. The Reds w 17. minucie objęli prowadzenie po strzale Salaha, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Alvarez. Po zmianie stron obraz gry całkowicie odmienił się, a Obywatele wbili rywalom kolejne trzy bramki nie pozostawiając żadnych złudzeń, który zespół jest lepszy.

– W drugiej połowie ubiegłego sezonu, kiedy te dwie drużyny walczyły aż do samego końca w wyścigu o tytuł Premier League, można było argumentować, że Liverpool ma silniejszy skład. City grało z 17 zawodnikami z pola, a Liverpool 22, co bez wątpienia pomogło im w dążeniu do sukcesu na czterech frontach – przypominają dziennikarze The Athletic.

– Ilu z ich 11 pomocników Klopp ufa w 2023 roku? Jego poczwórna zmiana przy wyniku 1:3 w 70. minucie – Kostas Tsimikas, Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino i Darwin Nunez za Robertsona, Harveya Elliotta, Diogo Jotę i Salaha – nie wyglądała na działanie menedżera, który wierzył, że ma zasoby, by przywrócić kontrolę w meczu. Wprowadzenie Jamesa Milnera na końcowe fragmenty dotyczyło ograniczenia szkód – podsumowuje The Athletic.

– Liverpool wzmocnił pewne pozycje w ciągu kilku ostatnich okienek transferowych, ale nie zrobił wystarczająco dużo, aby odbudować mocną kadrę i teraz ich skład wygląda na przestarzały. Mają przed sobą wielkie i pełne wyzwań lato – dodano.

