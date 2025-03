Atletico przechytrzy Arsenal? Simeone chce gwiazdę Bundesligi

Sipa US / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone i Mikel Arteta

Sesko na liście życzeń Atletico Madryt

Choć Atletico rozgrywa solidny sezon, Diego Simeone nie zamierza poprzestawać na obecnym składzie i planuje kolejne wzmocnienia. Argentyński szkoleniowiec zgodził się na transfer Benjamina Sesko, 21-letniego słoweńskiego napastnika RB Lipsk.

Benjamin Sesko od dawna znajduje się na radarze czołowych europejskich klubów. Dzięki swojej sile, szybkości i skuteczności stał się kluczowym zawodnikiem RB Lipsk. W obecnym sezonie zdobył już 10 goli i zanotował 4 asysty w 22 spotkaniach Bundesligi, co wzbudziło zainteresowanie Atletico.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jednak pozyskanie go nie będzie łatwe. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro, a niemieckie media sugerują, że klub z Bundesligi nie puści go za mniej niż 100 milionów euro. Kontrakt napastnika obowiązuje do 2029 roku.

Klub musi działać szybko, ponieważ Arsenal i Manchester United również uważnie obserwują Słoweńca. Zawodnik mierzący 1,95 m wzrostu od kilku miesięcy jest łączony z zespołem Mikela Artety.

Los Colchoneros chcą dalej się rozwijać i walczyć o trofea. Transfer Sesko miałby pomóc im w osiągnięciu tych celów.

Quiz: Odgadnij piłkarza

Guess the Game

Zgadnij o jakim piłkarzu mowa? 1. Polski piłkarz urodzony w Tczewie. 2. 3. 4. 5. 6. Zgadnij

Chcesz grać dalej? Kliknij tutaj

Łącznie we wszystkich rozgrywkach bieżącego sezonu Słoweniec zagrał 33 spotkania, w których strzelił 17 bramek i zanotował pięć asyst.

Zobacz także: Atletico chce zawodnika Barcelony. To może być okazja