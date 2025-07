Atletico pozyska skrzydłowego Premier League? To byłby zaskakujący transfer

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Jeremy Sarmiento może trafić po udanym sezonie z Championship do La Liga

Jeremy Sarmiento ma za sobą udany sezon na zapleczu Premier League. Wszechstronny skrzydłowy Brighton & Hove Albion był wypożyczony do Burnley, gdzie rozegrał 37 spotkań, strzelił cztery gole i pomógł drużynie w awansie do angielskiej elity. Pomimo dobrych występów, klub nie planuje na niego stawiać. Piłkarz ma ważny kontrakt do 2027 roku, a Atletico Madryt już pytało o warunki potencjalnego transferu.

Sarmiento urodził się w Hiszpanii i posiada hiszpańskie obywatelstwo. Jednak od siódmego roku życia mieszka w Anglii. Zawodnik występował nawet w młodzieżowych reprezentacjach Synów Albionu. Natomiast obecnie reprezentuje Ekwador, gdzie rozegrał już 24 mecze i strzelił dwie bramki.

Piłkarz przeszedł przez akademię Charltonu, później trafił na chwilę do Benfiki i ostatecznie do Brighton. Ostatnie lata spędził na wypożyczeniach. Najpierw w West Bromwich Albion, potem Ipswich Town i we wspomnianym już wcześniej Burnley. Tam pokazał się z dobrej strony i przyciągnął uwagę kilku czołowych klubów.

Atletico szuka młodego i dynamicznego skrzydłowego. Styl gry Ekwadorczyka ma pasować do wymagań Diego Simeone. Los Colchoneros obserwują sytuację Sarmiento i w ciągu najbliższych dni mogą złożyć ofertę.

