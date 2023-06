Roger Ibanez ma za sobą całkiem niezły sezon i nieprzypadkowo w ostatnich dniach był łączony z przeprowadzką do Tottenhamu. Jednak jak informuje "Calciomercato.com", Atletico Madryt również jest zainteresowane sprowadzeniem defensora Romy.

PressFocus Na zdjęciu: Roger Ibanez

Roger Ibanez w minionej kampanii wyróżniał się w zespole Romy

Nieprzypadkowo w ostatnich dniach media łączyły go z Tottenhamem

Teraz również Atletico Madryt dołączyło do walki o Brazylijczyka

Roger Ibanez nie może narzekać na brak zainteresowania

Roger Ibanez w ostatnich dniach był łączony przez media z przeprowadzką do Tottenhamu. Jednak jak donoszą dziennikarze portalu “calciomercato.com”, defensor Romy również jest na celowniku Atletico Madryt. Władze “Giallorossich” są gotowi rozważyć oferty transferowe za Brazylijczyka, który otrzymał już włoski paszport.

Roma liczyła na spory zastrzyk gotówki latem, jednak pojawiły się spore problemy. Tammy Abraham, który był łączony z powrotem do Premier League, w ostatniej kolejce ligowej nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminuje go z gry na długie miesiące. Oznacza to, że odejście Anglika wydaje się w tej chwili niemożliwe, dlatego mogą latem sprzedać właśnie Rogera Ibaneza.

Dwukrotny reprezentant Brazylii ma za sobą całkiem udany sezon, jeśli wymażemy z pamięci mecz derbowy z Lazio, który nigdy nie mu nie wychodzi. 24-latek w minionej kampanii 48 spotkań w koszulce “Giallorossich”, wpisując się trzykrotnie na listę strzelców. Defensor jest wyceniany przez “Transfermarkt” na 30 milionów euro.

Sprawdź także: Pikachu, alkohol i bójka. Zaskakujący powód odejścia Mario Balotellego z FC Sion