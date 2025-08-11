Atalanta blisko transferu gwiazdy Premier League. Klub zaoferował 40 mln euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ivan Jurić

Atalanta szuka następcy Reteguiego

Atalanta szuka nowego napastnika po sprzedaży Mateo Reteguiego do Al-Qadsiah za 65 milionów euro. Klub przez ostatnie tygodnie rozważał kilka opcji. Jedną z nich był m.in. zawodnik Crystal Palace – Jean-Philippe Mateta. Jednak aktualnie priorytetem Włochów jest Rodrigo Muniz.

Brazylijczyk nie wystąpił w ostatnim sparingu Fulham z Eintrachtem Frankfurt. Według doniesień sam zawodnik o to poprosił. Jest to więc sygnał, że 24-latek może wkrótce zmienić swoje otoczenie. Aktualnie Atalanta wydaje się najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, ale wcześniej Muniz był łączony także z Tottenhamem.

Fulham wycenia 24-latka na około 45 milionów euro. Klub z Bergamo wierzy jednak, że uda się zmniejszyć tę kwotę do 40 milionów plus bonusy. Taka oferta miałaby przekonać angielski zespół do sprzedaży piłkarza. Rozmowy trwają, a obie strony mogą dojść wkrótce do porozumienia.

Muniz dołączył do Fulham w 2021 roku i od tego czasu stopniowo budował swoją pozycję w drużynie. W poprzednim sezonie zdobył kilka ważnych bramek w Premier League, co zwróciło uwagę skautów z Serie A. Najbliższe tygodnie pokażą, czy napastnik zostanie następcą Reteguiego.

Zobacz także: Milan może sprzedać pomocnika. 25 mln euro na stole