Tottenham może pozyskać gwiazdę ligowego rywala. Chodzi o napastnika

Tottenham rozważa wzmocnienie ataku i ma na oku Rodrigo Muniza. Jak podaje TBR Football, Fulham może sprzedać napastnika, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowego kontraktu.

Tottenham obserwuje sytuację gwiazdy Fulham

Rodrigo Muniz był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników Fulham w minionym sezonie. 24-letni napastnik zdobył jedenaście bramek i zaliczył dwie asysty w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach. Już od paru miesięcy agent Brazylijczyka prowadzi rozmowy z klubem w sprawie nowej umowy, która obecnie obowiązuje do 2026 roku. Natomiast póki co nie osiągnięto porozumienia.

W związku z tym przedstawiciele piłkarza zaczęli rozglądać się za nowym pracodawcą. Jak donosi TBR Football, poinformowali już kilka klubów, że Muniz może być dostępny. Zainteresowanie wykazuje między innymi Tottenham, który chce mieć więcej opcji w ofensywie.

Spurs chcą poszerzyć kadrę, zwłaszcza że będą grali w Lidze Mistrzów. 24-latek zna już realia angielskiej piłki, co może pomóc mu szybko odnaleźć się w nowym zespole. Fulham chciałoby zatrzymać swojego napastnika, ale brak porozumienia w sprawie nowego kontraktu otwiera drzwi do transferu. Sam piłkarz chciałby grać w klubie walczącym o wyższe cele i europejskie puchary.

Tottenham obserwuje sytuację. Muniz był już łączony z innymi klubami z Anglii, np. z Leeds United. Na razie do klubu nie wpłynęła żadna konkretna oferta, ale to może się zmienić w najbliższych tygodniach. Dużo zależy od dalszych negocjacji z Fulham.

