Aston Villa może stracić gwiazdę. Nawet 40 mln w grze

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Jacob Ramsey może odejść z Aston Villi

West Ham United szykuje się do przebudowy środka pola. Z klubu odszedł Mohammed Kudus, który przeniósł się do Tottenhamu. Możliwe jest także odejście Lucasa Paquety, który jest łączony z kilkoma zespołami. W związku z tym klub z Londynu potrzebuje wzmocnień.

Jednym z głównych kandydatów jest Jacob Ramsey, który od dawna uchodzi za jednego z najzdolniejszych pomocników w Premier League. W Aston Villi nie zawsze miał miejsce w wyjściowym składzie, dlatego zmiana otoczenia może mu wyjść na dobre.

24-latek potrafi grać zarówno jako środkowy, jak i ofensywny pomocnik. Może też występować na skrzydle, co często miało miejsce w minionym sezonie. Dzięki swojej uniwersalności przyciąga uwagę na rynku transferowym.

Również Tottenham obserwuje zawodnika, ale to West Ham wydaje się bardziej zdeterminowany. Aston Villa oczekuje za niego od 30 do 40 milionów funtów. Na razie nie wiadomo, czy ligowi rywale są gotów zapłacić taką kwotę.

Młody pomocnik ma już spore doświadczenie w Premier League, a także w europejskich pucharach. To dla Młotów dodatkowy atut, które chcą powrócić do walki o wyższe miejsca w angielskiej elicie. Pomocnik z Birmingham może szybko wskoczyć do składu i stać się jednym z liderów drużyny na wiele lat. To też szansa dla niego, żeby wreszcie grać regularnie.

