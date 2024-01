IMAGO / Nigel French Na zdjęciu: Morgan Rogers

Aston Villa w ostatnich godzinach negocjowała transfer Morgana Rogersa

Włodarzom The Villans wreszcie udało się osiągnąć porozumienie z Middlesbrough

Kwota tej transakcji razem z dodatkami wyniesie około 15 milionów funtów

Morgan Rogers przejdzie do Aston Villi

Aston Villa ostatecznie postawi na swoim i zakontraktuje Morgana Rogersa, którego transfer w ostatnich godzinach negocjowała z Middlesbrough. Obie strony ostatecznie doszły do porozumienia i utalentowany skrzydłowy jest już w drodze na testy medyczne.

The Villans za 21-latka zapłacą łącznie 15 milionów funtów, z czego 8 milionów funtów to kwota podstawowa, a 7 milionów funtów to bonusy. Młodzieżowy reprezentant Anglii tym samym opuści drużynę Boro po zaledwie pół roku. Wcześniej grał w Manchesterze City.

Morgan Rogers w 33 spotkaniach obecnego sezonu strzelił 7 bramek i zaliczył 9 asyst na boiskach Championship. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 2,8 mln euro.