Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Assane Diao

Assane Diao rozchwytywany na rynku transferowym

Podczas ostatniego zimowego okienka transferowego Assane Diao przeszedł z Realu Betis do Como 1907. Kwota tej transakcji wyniosła 12 milionów euro, a dotychczasowe występy skrzydłowego pokazały, że były to dobrze zainwestowane pieniądze. 19-letni Senegalczyk w koszulce włoskiej ekipy rozegrał do tej pory 12 meczów, w których zdobył aż 5 bramek. Tak więc prawy napastnik błyskawicznie zaaklimatyzował się w Serie A, co rzecz jasna nie przechodzi bez echa.

Mierzący 185 centymetrów zawodnik wzbudza bowiem coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym i niewykluczone, że będzie kontynuował swoją karierę w Premier League. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com”. Zdaniem tego serwisu postępy zdolnego piłkarza bacznie monitorują trzy angielskie kluby, a mianowicie Manchester United, Liverpool oraz Newcastle United.

Wszystkie wymienione drużyny szukają poważnego wzmocnienia linii ataku i najprawdopodobniej będą aktywne w trakcie najbliższego letniego okna transferowego. Według strony “Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa dwukrotnego reprezentanta Senegalu wynosi około 25 milionów euro, choć wydaje się, że Como 1907 nie usiądzie do rozmów, jeśli na stole nie pojawi się propozycja przekraczająca 50 milionów euro.