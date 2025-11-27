Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca oraz Ruben Amorim

Assan Ouedraogo wyceniony przez RB Lipsk

W Premier League toczy się niezwykle głośna walka o transfer. Najpierw media zaczęły informować, że Manchester United i Chelsea są zainteresowani pozyskaniem Assana Ouedraogo. We wtorek dostaliśmy aktualizację informacji w sprawie gwiazdy RB Lipska. Otóż Arsenal i Liverpool dołączyli do walki, wysyłając swoich skautów, aby z bliska przyjrzeli się Niemcowi. Największe angielskie kluby zatem mogą rywalizować o wielki talent.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie Assana Ouedraogo przekazuje dziennik „Bild”. Otóż RB Lipsk ma świadomość rosnącym zainteresowaniem. Niemiecki piłkarz został już wyceniony przez Czerwone Byki. Pracodawca 19-latka nie ma zamiaru iść na ustępstwa. Oczekuje bowiem za pomocnika ofert sięgających aż 100 milionów euro.

Tak ogromne zainteresowanie Assanem Ouedraogo nie jest dziełem przypadku. Niemiec jest rewelacją obecnego sezonu Bundesligi. 19-latek ma za sobą już debiut w seniorskich barwach reprezentacji swojego kraju. Jeśli Manchester United, Chelsea, Arsenal oraz Liverpool liczą na jego transfer, to będą musieli sięgnąć głęboko do portfela.

W obecnym sezonie Assan Ouedraogo rozegrał 12 spotkań w koszulce RB Lipska. Niemiec może pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.