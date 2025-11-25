Manchester United oraz Chelsea rywalizują o reprezentanta Niemiec

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Assan Ouedraogo

Assan Ouedraogo łączony z angielskimi gigantami

Assan Ouedraogo jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu Bundesligi. Pomocnik Lipska wyróżnia się dojrzałą grą, świetną techniką oraz imponującą dynamiką, dzięki czemu szybko zwrócił na siebie uwagę całych Niemiec. Jego znakomita forma zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji, w której zdążył już zadebiutować. Zatem nic dziwnego, że rozwój młodego zawodnika budzi duże uznanie europejskich gigantów, poszukujących nowych talentów do środka pola.

Największe zainteresowanie 19-latkiem płynie z Anglii. Jak informuje stacja „Sky Sports”, Assan Ouedraogo znalazł się na celowniku Manchesteru United oraz Chelsea, którzy od dłuższego czasu monitorują jego sytuację. Ewentualny transfer jest bardziej prawdopodobny latem i już teraz wiadomo, że będzie wymagał dużego nakładu finansowego. Zawodnik nie ma bowiem klauzuli odstępnego, więc RB Lipsk może zażądać za swojego pomocnika znacznie więcej, niż wynosi jego bieżąca wartość rynkowa.

Według danych portalu „Transfermarkt” Ouedraogo jest wyceniany na około 10 milionów euro. Aczkolwiek klub z Lipska liczy na zdecydowanie wyższy zarobek, wiedząc, że wartość mierzącego 191 centymetrów Niemca rośnie z tygodnia na tydzień.

Piłkarz trafił na Red Bull Arenę latem 2024 roku, przenosząc się tam z Schalke 04 Gelsenkirchen za 10 milionów euro. W trwającej kampanii zdolny pomocnik rozegrał 12 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty, potwierdzając swój ogromny potencjał.