Manchester United i Chelsea ostatnio wykazali zainteresowanie Assanem Ouedraogo. Jak się okazuje. piłkarz RB Lipska będzie również obserwowany przez Liverpool oraz Arsenal - donosi Ekrem Konur.

Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Niemiec

Liverpool i Arsenal dołączają do walki o Assana Ouedraogo

RB Lipsk w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym pozyskał wielki talent. Zaledwie 10 milionów euro zapłacono za Assana Ouedraogo z Schalke Gelsenkirchen. Utalentowany zawodnik w obecnym sezonie błyszczy na boiskach Bundesligi i już mówi się o jego potencjalnym wzmocnieniu giganta. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że 19-latek znalazł się na radarach Manchesteru United oraz Chelsea.

Jak się okazuje, Czerwone Diabły, a także londyński zespół nie są jedynymi zainteresowanymi drużynami osobą Assana Ouedraogo. Ekrem Konur poinformował, że kluby Premier League zaczęły ostrzyć sobie zęby na gwiazdę RB Lipska. Otóż Liverpool i Arsenal wysłali swoich skautów, aby z wysokości trybun obserwowali boiskowe poczynania 19-latka.

Assan Ouedraogo niewątpliwie jest jednym z największych niemieckich talentów. Rok temu RB Lipsk zapłacił za niego 10 milionów euro, a dziś wartość 19-latka jest zdecydowanie większa. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja o transfer pomocnika. Trzeba też brać pod uwagę, że Czerwone Byki tak łatwo mogą nie puścić swojego zawodnika, przez co w grę wchodzi jego pozostanie w Bundeslidze.

W obecnym sezonie Assan Ouedraogo rozegrał 12 spotkań w koszulce RB Lipska. Niemiec może pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.