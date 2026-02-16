AS Roma zdecydowała. Napastnik wyląduje na stałe w Serie A

AS Roma wypożyczyła w połowie sezonu Donyella Malena z Aston Villi. Fabrizio Romano ujawnił, że rzymski klub zdecydował się na wykup holenderskiego napastnika.

Donyell Malen zostanie w Romie

AS Roma sięgnęła po Donyella Malena w trakcie zimowego okna transferowego. Napastnik miał problemy z regularną grą w barwach Aston Villi i zdecydował się w styczniu przenieść do Serie A. Od momentu przybycia do Rzymu Holender błyszczy formą.

W pięciu rozegranych meczach dla Giallorossich zdobył pięć bramek. Szczególnie efektowny był jego dublet w hicie 25. kolejki przeciwko SSC Napoli (2:2) na Stadio Diego Armando Maradona. Zgodnie z doniesieniami Fabrizio Romano, Aston Villa otrzyma łącznie 25 milionów euro za Malena. Obowiązek wykupu zostanie uruchomiony, jeśli Roma spełni dwa warunki. Mowa o awansie do Ligi Mistrzów lub Ligi Konferencji. Malen musi też rozegrać co najmniej 50 proc. meczów do końca sezonu.

Co ciekawe, angielski klub zabezpieczył się poprzez klauzulę odsprzedaży w wysokości 10 proc. Holender swoją piłkarską drogę rozpoczynał w akademii Ajaxu Amsterdam, a później był związany z Arsenalem, PSV Eindhoven i Borussią Dortmund.

Obecnie zespół prowadzący przez Gian Piero Gasperiniego zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A. Wszystko wskazuje na to, że letnie okno transferowe może przynieść rozstrzygnięcie w sprawie przyszłości Malena, a Holender może stać się kluczową postacią ofensywy Romy w kolejnych sezonach.

