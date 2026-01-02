AS Roma finalizuje wielki transfer z La Liga. Gasperini dopiął swego

AS Roma finalizuje pierwszy transfer styczniowego okna i odpowiada na oczekiwania Gian Piero Gasperiniego. Według calciomercato.com klub jest o krok od sprowadzenia Giacomo Raspadoriego z Atletico Madryt.

Roma domyka transfer Raspadoriego

AS Roma jest blisko dopięcia pierwszego zimowego wzmocnienia. Gian Piero Gasperini od tygodni naciskał na szybkie uzupełnienie ofensywy i wszystko wskazuje na to, że jego prośby zostały wysłuchane. Klub jest na finiszu rozmów z Atletico Madryt w sprawie pozyskania Giacomo Raspadoriego.

Giacomo Raspadori ma trafić do Rzymu na zasadzie płatnego wypożyczenia za dwa miliony euro. Umowa zawiera opcję wykupu, która po spełnieniu określonych warunków stanie się obowiązkowa i wyniesie 18,5 miliona. Napastnik dołączył do Atletico dopiero latem, podpisując kontrakt do 2030 roku, lecz jego przygoda w Hiszpanii szybko straciła rozpęd.

Diego Simeone dysponuje bardzo silną konkurencją w ofensywie. Raspadori musiał rywalizować między innymi z Julianem Alvarezem i Antoine Griezmannem, a także z zawodnikami, na których trener stawiał regularniej. Efekt był taki, że Włoch uzbierał zaledwie 406 minut w czternastu występach, choć potrafił zaznaczyć swoją obecność dwoma golami i trzema asystami.

Gian Piero Gasperini od dawna widział w Raspadorim idealnego zawodnika do swojego systemu. Chciał sprowadzić go już wcześniej do Atalanty, lecz wtedy Napoli zablokowało transfer. Teraz drogi obu stron wreszcie mają się przeciąć. Dla piłkarza to także szansa, by wrócić do regularnej gry w roku poprzedzającym mundial i pozostać w kręgu zainteresowań selekcjonera Gennaro Gattuso.

