Roma nie czeka z założonymi rękami. Ofensywa ma dostać nową twarz

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Roma może pozyskać Giacomo Raspadoriego

AS Roma od momentu, gdy stery nad tą ekipą przejął Gian Piero Gasperini, odbudowuje swoją pozycję w Serie A. Giallorossi w tej kampanii rywalizują o najwyższe cele. Jednocześnie władze klubu planują poprawę jakości drużyny. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Matteo Moretto.

Znany insider daje do zrozumienia, że klub z Rzymu zwiększył swoje szanse na pozyskanie Giacomo Raspadoriego, będąc blisko ostatecznego porozumienia z Atletico Madryt. Zawodnik ma trafić do ekipy z ligi włoskiej na zasadzie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego. Aby transakcja doszła jednak do skutku, piłkarz musi jeszcze uzgodnić warunki indywidualne.

25-latek może zatem kolejny raz, na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy, zmienić barwy klubowe. Raspadori latem minionego roku dołączył do zespołu z Wanda Metropolitano z SSC Napoli. Kosztował wówczas 22 miliony euro. Wcześniej zawodnik występował w Sassuolo.

Ostatnie miesiące nie były jednak udane dla piłkarza. Raspadori wystąpił w 14 spotkaniach, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Jasne jest jednocześnie, że nie tylko Roma zainteresowała się 45-krotnym reprezentantem Włoch. Raspadori znajduje się również na radarze Lazio. W każdym razie to Giallorossi wydają się bardziej zdeterminowani w sprawie transferu, szukając alternatywy dla Paulo Dybali.