AS Roma stawia na gwiazdę. Nowa umowa i ambitne plany

Paulo Dybala, jeszcze niedawno był na wylocie z AS Romy. Tymczasem najnowsze wieści Fichajes.net sugerują, że zawodnik może parafować nową umowę z klubem z Rzymu.

Dybala odchodził, a teraz przedłuża kontrakt? Sensacyjne wieści z AS Romy!

AS Roma w tej kampanii nie zachwyca w Serie A. W każdym razie jeden ze swoich najlepszych sezonów w stołecznej ekipie zalicza Paulo Dybala. Argentyński napastnik jeszcze przed startem rozgrywek był łączony ze zmianą pracodawcy. Tymczasem według informacji Fichajes.net możliwe jest przedłużenie umowy z Romą przez zawodnika.

Niedawno stało się jasne, że Dybala zostanie w ekipie ze Stadio Olimpico co najmniej do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie działacze Romy już zaczęli pracować nad tym, aby zawodnik parafował kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

Otoczenie piłkarza wydaje się, że tez nie wyklucza pozostania piłkarza w klubie z Serie A. Zwłaszcza jeśli pojawi się atrakcyjna oferta. Dybala podobno dużą wagę ma przywiązywać do tego, aby być traktowanym jako jeden z liderów zespołu.

Argentyński zawodnik trafił do klubu z Rzymu z Juventusu na zasadzie wolnego transferu w lipcu 2022 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast dzisiaj na poziomie ośmiu milionów euro.

Dybala w tej kampanii wystąpił jak na razie w 34 spotkaniach. Zdobył w nich osiem bramek, a także zaliczył cztery kluczowe podania. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może przy okazji niedzielnej potyczki z Empoli w ramach 28. kolejki Serie A. Mecz zacznie się o godzinie 18:00 na Stadio Carlo Castellani.

