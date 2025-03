Camavinga na wylocie? Real Madryt ma już plan B

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Wharton, Neves, Fernandez: Kto zastąpi gwiazdę Realu Madryt?

Real Madryt zaczyna się już przygotowywać do letniego okna transferowego. Wygląda na to, że tym razem władze Królewskich nie będą szukać już nikogo do ataku, a skupią się na poszukiwaniu nowych defensorów lub pomocników. Interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że w trakcie letniego okna transferowego z klubem może pożegnać się z Eduardo Camavingą. Jednocześnie sternicy Los Blancos już zaczęli przypatrywać się trzem graczom, którzy mogliby wypełnić lukę po sprzedaży Francuza.

Jednym z celów Realu jest Adam Wharton. Zawodnik aktualnie broni broni barw Crystal Palace. Chociaż ma umowę do końca czerwca 2029 roku, to mimo wszystko wydaje się najbardziej realną opcją dla klubu z Madrytu. 21-latek, mimo że mediach nie błyszczy, to na boisku jest klasą samą w sobie. Defensywny pomocnik mógłby kosztować Real mniej więcej 32 miliony euro.

Innym rozwiązaniem dla giganta La Liga może być Joao Neves. To już piłkarz z wyższej półki. Mimo że zawodnik ma dopiero 20 lat, to już jest kluczową postacią Paris Saint-Germain. Zawodnik do ekipy z Ligue 1 trafił latem minionego roku za 60 milionów euro. Zatem to może być trudne wyzwanie do zrealizowania. W każdym razie działacze Królewskich mają plan, aby wydać na nowego piłkarza do środka pola 20 milionów euro, a także w ramach rozliczenia oddać w zamian właśnie Eduardo Camavingę. Takie podejście do sprawy miałoby ułatwić sfinalizowanie transakcji.

W końcu trzecią opcją dla Realu może być też Enzo Fernandez. Argentyński pomocnik jest podobno marzeniem szefa klubu Florentino Pereza. Zawodnik ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2032 roku. Z kolei suma za transfer z udziałem piłkarza mogłaby wynieść 80 milionów euro. W tej kampanii 24-latek wystąpił jak na razie w 32 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też osiem kluczowych podań.

