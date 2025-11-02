Arteta wskazał wymarzony transfer do Arsenalu. To byłby absolutny hit

Every Second Media / Aalmy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mbappe to wymarzony transfer Artety

Mikel Arteta uważa, że Kylian Mbappe to zawodnik, który najlepiej pasowałby do jego zespołu. Francuz jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, a po transferze z PSG do Realu Madryt w 2024 roku potwierdza swoją klasę. W barwach Królewskich napastnik błyszczy skutecznością, notując już 62 bramki w 73 meczach. Wcześniej zapisał się w historii paryskiego klubu jako jego najlepszy strzelec z dorobkiem 256 trafień w 308 występach.

Arsenal latem wydał około 65 milionów euro na Viktora Gyokeresa, jednak Szwed nie dorównuje poziomem Francuzowi. Mbappe potrafi sam przesądzić o losach meczu, wykorzystując swoją niesamowitą szybkość i skuteczność pod bramką. W aktualnym sezonie prowadzi w klasyfikacji strzelców La Liga ze sporą przewagą.

Co ciekawe gdyby 26-latek zdecydował się na transfer do Premier League, to właśnie Kanonierzy mieliby być jego pierwszym wyborem. Napastnik w jednym z wywiadów wskazał też Arsenal jako faworyta do zdobycia mistrzostwa Anglii. Dla Mikela Artety taki ruch byłby spełnieniem marzeń, choć realnie jest on w zasadzie niemożliwy.

Real Madryt nie planuje sprzedaży swojego lidera, którego kontrakt obowiązuje do 2029 roku. Hiszpański gigant chce, żeby francuski gwiazdor przez lata decydował o sile ofensywy. Arsenal musiałby liczyć na ogromny kryzys na Santiago Bernabeu, by w ogóle myśleć o takim transferze.

