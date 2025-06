Quinten Timber może niebawem dołączyć do zespołu brata bliźniaka - Jurriena. Jak podaje portal caughtoffside.com klubowym kolegą Jakuba Modera interesuje się Arsenal.

Arsenal włączył się do walki o transfer Quintena Timbera

Arsenal po kolejnym sezonie, w którym nie udało się im zdobyć mistrzostwa Anglii, planuje wzmocnienia pierwszego zespołu. Mikel Arteta desperacko pragnie wygrać Premier League. Pomóc mu w tym ma przybycie nowych zawodników na takich pozycjach jak napastnik czy środkowy pomocnik. Co ciekawe jeśli chodzi o środek pola, do zespołu może trafić brat jednego z obecnych piłkarzy.

Jak informuje portal caughtoffside.com Arsenal rozważa transfer klubowego kolegi Jakuba Modera, czyli Quintena Timbera. Holender to brat bliźniak Jurriena Timbera, który trafił na Emirates Stadium latem 2023 roku z Ajaksu Amsterdam.

Pozyskanie pomocnika Feyenoordu nie będzie należeć do łatwych zadań. Timber to utalentowany pomocnik, o którego zabiega m.in. Manchester United czy Liverpool. Warto jednak zaznaczyć, że aktualnie 23-latek nie może grać ze względu na kontuzje, której doznał zimą. Reprezentant Holandii zerwał więzadła krzyżowe, przez co rozegrał jedynie 26 spotkań w sezonie 2024/2025.

Obecna umowa pomocnika z Feyenoordem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu, klub z Rotterdamu będzie miał latem ostatnią szansę, aby zarobić na Timberze, zanim ten odejdzie za darmo.

Quinten Timber tak jak jego brat Jurrien to wychowanek Ajaksu. Natomiast 5-krotny reprezentant kadry Oranje w 2021 roku opuścił drużynę z Amsterdamu, przechodząc do FC Utrecht. Z kolei w 2022 roku za nieco ponad 7 mln trafił do Feyenoordu.