Arsenal z ofertą 105 milionów euro! Barcelona w szoku

Arsenal przygotowuje ofertę w wysokości 105 milionów euro za Juliana Alvareza. Napastnik ostatnio łączony był z transferem do Barcelony, ale przy takiej kwocie taki ruch wydaje się niemożliwy, o czym pisze "El Nacional".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Arsenal oferuje 105 milionów za Juliana Alvareza

Barcelona i inni europejscy giganci bardzo często rywalizują o tych samych zawodników. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że absolutnym priorytetem Dumy Katalonii na letnie okienko transferowe będzie sprowadzenie nowego napastnika. W tym kontekście wymieniano wiele nazwisk, ale jedno przykuwa szczególną uwagę. Mowa o Julianie Alvarezie.

W ostatnim czasie Argentyńczyk z Atletico Madryt był intensywnie łączony z transferem do Barcelony. Co więcej, on sam miał nawet wyrazić chęć takiego transferu. Problemem – jak to w przypadku Dumy Katalonii – są jednak finanse, które mocno ograniczają możliwości także w tej sprawie. Okazuje się jednak, że wykorzystać chce to inny klub. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Arsenal przygotowuje ofertę w wysokości 105 milionów euro za Juliana Alvareza.

Kanonierzy chcą wzmocnić atak, gdyż Viktor Gyokeres nie daje tyle jakości, ile oczekiwano. Taki obrót wydarzeń powoduje, że Barcelona stracić może Argentyńczyka, który bardzo mocno pasował do koncepcji Hansiego Flicka. Co więcej, Atletico Madryt właśnie przychyla się w stronę sprzedaży Alvareza do zagranicznej ligi, a nie ligowego rywala, a to kolejna korzyść dla Arsenalu.

Julian Alvarez w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Jego obecny kontrakt w zespole z Madrytu wygasa latem 2030 roku.

