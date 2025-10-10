Arsenal wynagrodzi swoją gwiazdę. Konkretna podwyżka

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Davida Raya o krok od nowego kontraktu w Arsenalu

Arsenal utrzymał fotel lidera Premier League po zwycięstwie nad West Hamem (2:0), wykorzystując potknięcie Liverpoolu, który przegrał na Stamford Bridge z Chelsea (1:2) w hicie 7. kolejki. Okazuje się, że wicemistrzowie Anglii osiągnęli już porozumienie z Davidem Rayą w sprawie nowego kontraktu.

30-letni hiszpański bramkarz ugruntował swoją pozycję w zespole z północnego Londynu od czasu przejścia z Brentford. Raya trafił do Kanonierów początkowo na zasadzie rocznego wypożyczenia w sierpniu 2023 roku, a rok później klub sfinalizował transfer na stałe za 32 mln euro.

Do tej pory Hiszpan rozegrał 105 meczów w barwach Kanonierów, zachowując aż 45 czystych kont. Jego pewność między słupkami oraz umiejętność organizacji obrony przyciągnęły uwagę kilku gigantów, w tym Realu Madryt. Nowa umowa zapewni 30letniemu bramkarzowi pensję na poziomie 150 tysięcy funtów tygodniowo. Jak podkreśla „TEAMtalk”, nowe wynagrodzenie zrównało jego zarobki z większością najlepszych bramkarzy Premier League.

Długość kontraktu bramkarza pozostaje bez zmian i będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku. David Raya w trakcie obecnego sezonu rozegrał już dziewięć spotkań na wszystkich frontach. Jego pierwszym klubem w Anglii był Blackburn Rovers, z którym nie zdołał awansować do Premier League.