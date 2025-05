Real Madryt chce Rayę! Arsenal wytypował następcę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: David Raya

Emiliano Martinez potencjalnym następcą Davida Rayi

Real Madryt swoim działaniem może napędzić karuzelę transferową z udziałem bramkarzy. Jakiś czas temu media obiegła sensacyjna informacja, że Królewscy są zainteresowani transferem Davida Rayi. Hiszpan miałby w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy zastąpić Thibaut Courtois, któremu latem 2026 roku wygasa kontrakt.

Z tego powodu w Londynie rozpoczęły się poszukiwania potencjalnego następcy reprezentanta Hiszpanii. Okazuje się, że Kanonierzy nie musieli daleko szukać. W grę wchodzi transfer wewnątrz Premier League, bowiem na liście życzeń znalazł się Emiliano Martinez.

Zobacz wideo: Najlepsze interwencje bramkarzy w sezonie Premier League

Argentyńczyk coraz częściej łączony jest ze zmianą klubu. W przypadku bramkarza Aston Villi głównie wymienia się kierunek Arabii Saudyjskiej. Niewykluczone jednak, że zainteresowanie Arsenalu skłoni go do pozostania w Premier League, gdzie mógłby walczyć o trofea.

Warto dodać, że Martinez w przeszłości był już zawodnikiem The Gunners. Z londyńczykami był związany w latach 2010-2020, lecz nie przebił się na stałe do pierwszego składu. Arsenal regularnie wysyłał go na wypożyczenie m.in. do Getafe, Reading czy Wolverhampton.

W obecnym sezonie mistrz świata z 2022 roku rozegrał 53 spotkania, w których 16 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt z The Villans obowiązuje do czerwca 2029 roku.