Arsenal wkrótce może pozbyć się Bena White'a. Angielski defensor wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Znalazł się na celownikach Manchesteru City, Juventusu, Evertonu i AS Monaco - informuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ben White

Ben White łączony z Manchesterem City, Juventusem, Monaco i Evertonem

Arsenal pewnym krokiem zmierza po upragnione mistrzostwo Premier League. Kanonierzy w zasadzie od pierwszej kolejki utrzymują się na pozycji lidera. Już w środę podopieczni Mikela Artety mogą wykonać pierwszy krok w kierunku finału Pucharu Ligi Angielskiej. Londyńczycy zmierzą się tego dnia z Chelsea w pierwszym spotkaniu rozgrywanym w ramach dwumeczu.

Tymczasem serwis „TEAMtalk” przekazał bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Arsenalu. Jak się okazuje, Kanonierzy mogą zakończyć współpracę z zawodnikiem, który nie tak dawno odgrywał kluczową rolę. A jest nim Ben White. Angielski defensor może kontynuować karierę poza boiskami Premier League, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu oraz AS Monaco.

Zagraniczne kluby jednak nie są jedynymi zespołami, które mają na celowniku Bena White’a. Anglik ostatnio był łączony z Evertonem. Teraz wspomniane źródło zdradza, że także Manchester City znajduje się wśród klubów zainteresowanych defensorem Kanonierów. Czas pokaże, który klub finalnie wygra walkę o ten transfer.

Ben White w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Arsenalu. Anglik nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zgromadzić na koncie jedną asystę. Zaliczył ją w rywalizacji ligowej przeciwko Brentfordowi.