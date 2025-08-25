Arsenal i Tottenham ponownie interesują się jednym piłkarzem. Tym razem chodzi o Piero Hincapie, który zamierza opuścić Bayer Leverkusen - informują Ben Jacobs oraz David Ornstein.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Mikel Arteta

Hincapie opuści Bayer. Wybrał, gdzie chce grać

Arsenal wygrał niedawno rywalizację z Tottenhamem o Eberechiego Eze. Była już gwiazda Crystal Palace dogadywała transfer do Kogutów, ale w ostatnich chwili zgłosili się Kanonierzy, którzy podebrali lokalnym rywalom ich wymarzone wzmocnienie. Wygląda na to, że ponownie między tymi klubami dojdzie do ostrej licytacji, choć Arsenal znów stoi na wygranej pozycji.

Tym razem celem obu londyńskich ekip jest Piero Hincapie, który postanowił opuścić szeregi Bayeru Leverkusen. Wicemistrzowie Niemiec zamierzają zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić, ale gwiazdor podjął już konkretną decyzję i o niej poinformował. Klauzula wykupu w jego umowie wynosi 60 milionów euro, ale wydaje się, że kwota potencjalnego transferu będzie niższa.

Hincapie priorytetowo traktuje przeprowadzkę na Emirates Stadium. Tottenham rozpoczął rozmowy z otoczeniem zawodnika jako pierwszy, oferując Bayerowi wypożyczenie z wykupem za 60 milionów euro w przyszłym roku. Arsenal z kolei jest gotowy zapłacić już teraz, choć oficjalnej propozycji nie złożył. Najpierw musi wyjaśnić się kwestia przyszłości Jakuba Kiwiora oraz Ołeksandra Zinczenki. Obaj mają tego lata opuścić Londyn. W przypadku Kiwiora najbardziej prawdopodobny jest transfer do FC Porto.