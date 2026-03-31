Arsenal szykuje ofertę za napastnika. W grze 30 mln euro

Nicolo Tresoldi rozchwytywany. Kolejne kluby chcą napastnika
Arsenal w zeszłym roku zdecydował się na wzmocnienie ataku, sprowadzając Viktora Gyokeres. Napastnik, który błyszczał wcześniej w barwach Sportingu Lizbona, nie spełnia jednak w pełni oczekiwań na angielskich boiskach i wciąż szuka optymalnej formy. Nic więc dziwnego, że w najbliższym oknie transferowym uwaga Kanonierów ponownie skupi się na pozycji środkowego napastnika.
Na radarze lidera Premier League znalazł się Nicolo Tresoldi z Club Brugge. Jak informuje Florian Plettenberg, londyński klub złożył już zapytanie w sprawie 21-letniego snajpera. Szacuje się, że jego cena może wynieść około 30 milionów euro.
Sytuację Tresoldiego monitoruje wiele klubów z całej Europy. Poza Arsenalem zainteresowanie wykazują również Borussia Dortmund oraz Bayer Leverkusen, a także zespoły z włoskiej Serie A. To sprawia, że walka o młodego napastnika zapowiada się niezwykle interesująco.
Tresoldi trafił do Club Brugge latem ubiegłego roku z Hannoveru 96 za 7,5 miliona euro. W bieżącym sezonie rozegrał 48 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował osiem asyst. Ciekawie wygląda również jego sytuacja na poziomie reprezentacyjnym.
Tresoldi może występować dla trzech krajów – Niemiec, Włoch i Argentyny. Choć obecnie występuje w niemieckiej młodzieżówce, pozostałe federacje uważnie śledzą jego rozwój. Kontrakt zawodnika z belgijskim zespołem obowiązuje do czerwca 2029 roku.