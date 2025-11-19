Arsenal szuka pomocnika. Wielki talent na radarze

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Caleb Yirenkyi na celowniku Arsenalu

Arsenal po 11. kolejkach jest na czele tabeli Premier League i w tym sezonie celuje w mistrzostwo Anglii, po które sięgnął ostatni raz w 2004 roku. Drużyna Mikela Artety od lat przyciąga młode talenty, które rozwijają się pod okiem hiszpańskiego menedżera. Teraz kierownictwo klubu upatrzyło kolejny diament.

Według doniesień „Daily Mail”, na radarze Kanonierów znalazł się 19-letni środkowy pomocnik Caleb Yirenkyi, reprezentujący duński klub FC Nordsjaelland. Duńczycy wyceniają młodego Ghańczyka na około 20 milionów funtów. Yirenkyi jest już porównywany do Michaela Essiena, który przez wiele lat zachwycał w Premier League w barwach Chelsea.

W tym sezonie Yirenkyi rozegrał 16 meczów, zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty, a jego kontrakt z Nordsjaelland obowiązuje do 2030 roku. Ghańczyk szybko się rozwija i przyciąga uwagę także innych klubów z Anglii, w tym AFC Bournemouth.

Zespół z południa kraju słynie z dawania młodym zawodnikom szansy na regularną grę i rozwój, co potwierdzają wcześniejsze transfery takie, jak Deana Huijsena do Realu Madryt czy Milosa Kerkeza do Liverpoolu. Z pewnością Kanonierzy mają więcej argumentów po swojej stronie, żeby przekonać utalentowanego zawodnika. Caleb Yirenkyi w maju tego roku zadebiutował w reprezentacji swojego kraju, gdzie uzbierał osiem występów.