Arsenal nie zamierza czekać do lata i już rozpoczął prace na rynku transferowym. Jak się okazuje, Kanonierzy przeprowadzili rozmowy z Castello Lukebą, zawodnikiem RB Lipska - informuje "L'Equipe".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal i Castello Lukeba przeprowadzili wstępne rozmowy

Arsenal ma za sobą rozegrane pierwsze spotkanie w 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Wyjazdowy mecz z Bayerem Leverkusen nie poszedł po myśli podopiecznych Mikela Artety. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1 i sprawa awansu pozostaje otwarta. Niewątpliwie jednak to Kanonierzy są zdecydowanym faworytem, aby zameldować się w ćwierćfinale Champions League.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Arsenalu. Dziennik „L’Equipe” poinformował, że zespół z Londynu zaczął już działać na rynku. Kanonierzy chcą wzmocnić defensywę i wytypowali już odpowiedniego kandydata do przyjścia. Celem The Gunners jest pozyskanie Castello Lukeby z RB Lipska.

Francuski dziennik zaznacza, że Arsenal rozpoczął już negocjacje z gwiazdą Bundesligi. Rozmowy są jednak jeszcze na etapie wstępnym, ale Kanonierzy zaczęli badać grunt pod transfer. Transfer Francuza jednak będzie wiązał się ze sporym wydatkiem dla Anglików. Czerwone Byki wyceniają bowiem swojego zawodnika na 60 milionów euro.

Castello Lukeba w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce RB Lipska. Francuski obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Kontrakt 23-latka z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.