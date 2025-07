Arsenal rozważa sprzedaż skrzydłowego. Porozumienie coraz bliżej

Arsenal prowadzi zaawansowane rozmowy z Fulham w sprawie sprzedaży Reissa Nelsona - informuje "The Athletic". Skrzydłowy nie znajduje się w planach Mikela Artety.

The Athletic

Źródło: The Athletic

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Reiss Nelson na celowniku Fulham

Arsenal w ubiegłym sezonie wypożyczyć Reissa Nelsona do Fulham. Na Craven Cottage 25-letni skrzydłowy rozegrał 11 meczów i raz wpisał się na listę strzelców. Tym razem londyński klub rozważa jednak dłuższą współpracę, a rozmowy zmierzają w kierunku ustalenia warunków transferu definitywnego lub wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

Według doniesień „The Athletic”, Fulham pierwotnie rozważało kolejne wypożyczenie. Klub z północnego Londynu nie widzi już miejsca dla Nelsona w kadrze Mikela Artety, która jest obecnie bardzo szeroka i silnie obsadzona w ofensywie.

Nelson ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku, co daje Arsenalowi dobrą pozycję negocjacyjną. Mimo to sam zawodnik i jego otoczenie naciskają na szybkie rozwiązanie sytuacji. Anglik potrzebuje regularnej gry, a kolejne miesiące mogą okazać się kluczowe dla jego dalszego rozwoju.

Władze Arsenalu są otwarte na oferty, a obecna wycena skrzydłowego wynosi około 15 milionów euro. Fulham liczy na korzystne warunki finansowe, ale wie, że ostateczna decyzja będzie należała do Kanonierów.