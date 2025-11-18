Arsenal reaguje na zainteresowanie Realu Madryt. Gwiazda dostanie nową umowę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Declan Rice może podpisać nową umowę z Arsenalem

Arsenal w tym sezonie ma jasno określony cel – zdobycie mistrzostwa Anglii. Na razie plan Mikela Artety idzie zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ po 11. kolejkach Kanonierzy prowadzą w tabeli i mają cztery punkty przewagi nad drugim w stawce Manchesterem City. Już po przerwie reprezentacyjnej drużynę czekają prestiżowe derby Londynu z Tottenhamem Hotspur w ramach 12. kolejki Premier League.

Równocześnie w gabinetach londyńskiego giganta trwają prace nad przedłużeniem kontraktów kluczowych zawodników. Negocjacje z otoczeniem Bukayo Saki przebiegają bardzo pomyślnie. Jak podkreśla Fabrizio Romano, obie strony dobrze się rozumieją, a rozmowy zmierzają w dobrym kierunku.

Dziennikarz ujawnia również, że Arsenal przygotowuje propozycję nowej umowy dla Declana Rice’a. Choć formalne rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły, klub już analizuje możliwość zaoferowania pomocnikowi nowego kontraktu. Anglik jest kluczowym zawodnikiem w układance Artety. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu 26-latkiem ze strony Realu Madryt.

Rice dołączył do Arsenalu latem 2023 roku z West Ham United za 116 milionów euro. 26-latek szybko stał się filarem drużyny, a także ważnym ogniwem reprezentacji Anglii, która awansowała na mistrzostwa świata w 2026 roku. W obecnym sezonie pomocnik prezentuje wysoką formę. W 17 meczach zdobył dwie bramki i dorzucił pięć asyst. Obecny kontrakt Rice’a na Emirates Stadium obowiązuje do czerwca 2028 roku.