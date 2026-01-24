Arsenal przyspiesza rozmowy. Zawodnik Realu Madryt na radarze

Arsenal uważnie przygląda się Victorowi Valdepenasowi z Realu Madryt. W londyńskim klubie prowadzone są wewnętrzne rozmowy dotyczące transferu hiszpańskiego obrońcy - informuje "BBC Sport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Victor Valdepenas przyciągnął uwagę Arsenalu

Arsenal uważnie monitoruje sytuację jednego z najbardziej obiecujących młodych obrońców Realu Madryt. Jak informuje „BBC Sport”, londyński klub jest zainteresowany Victorem Valdepenasem. 19-letni defensor przyciąga ogromną uwagę, a w obecnym sezonie zadebiutował w seniorskiej drużynie Królewskich.

Według dobrze poinformowanych źródeł Valdepenas znajduje się pod stałą obserwacją skautów Kanonierów już od kilku miesięcy. W klubie analizują jego rozwój z myślą o wzmocnieniu środka defensywy w perspektywie kolejnych sezonów. Na ten moment nie złożono jeszcze oferty. Okazuje się, że prowadzone są rozmowy dotyczące transferu 19-letniego Hiszpana.

Lewonożny środkowy obrońca zadebiutował w pierwszym zespole Los Blancos w grudniu, rozpoczynając w wyjściowym składzie ligowe spotkanie z Deportivo Alaves. Jest również reprezentantem Hiszpanii do lat 19, w której uzbierał pięć spotkań. Zawodnik szkolił się także w akademiach Rayo Vallecano i Leganes.

Co ciekawe, w kontrakcie zawodnika zapisana jest klauzula odstępnego w wysokości 50 milionów euro. Konkurencja o miejsce w składzie jest na Santiago Bernabeu ogromna. Alvaro Arbeloa stawia na znacznie doświadczonych graczy. Jego kontrakt w hiszpańskim gigancie obowiązuje do czerwca 2029 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Hiszpana na trzy mln euro.