Arsenal przełamie kolejną barierę. Wyróżnienie dla największej gwiazdy

10:37, 20. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Arsenal dopina nową umowę dla Bukayo Saki. Klub pobije własny rekord, aby nagrodzić największą gwiazdę. Takich pieniędzy na Emirates Stadium nie zarabiał jeszcze nikt.

Piłkarze Arsenalu
fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Saka nagrodzony. Będzie zarabiał najwięcej w historii

Arsenal zmierza w tym sezonie po mistrzowski tytuł, a na niemal półmetku jest wielkim faworytem do jego zdobycia. Co więcej, ekipa Mikela Artety była dotąd bezbłędna również w Lidze Mistrzów, co daje kibicom nadzieje na historyczny sukces. Wydaje się, że Kanonierzy wreszcie zebrali zespół, który jest w stanie grać na miarę dużych oczekiwań i nie pęknie w decydującym momencie. Z tego względu władze klubu intensywnie pracują nad zatrzymaniem największych gwiazd, które w głównej mierze odpowiadają za te wyniki.

Jakiś czas temu umowę przedłużył William Saliba, co było wielkim sukcesem klubu z Emirates Stadium. Na jego transfer naciskał Real Madryt, lecz ten postanowił kontynuować karierę w Londynie. Na taki sam los decyduje się Bukayo Saka, w sprawie którego negocjacje prowadzone są od dawna. Wygląda na to, że wkrótce zwieńczy je podpis pod nowym kontraktem.

Angielski skrzydłowy to lider ofensywy, więc jego umowa musi to odzwierciedlać. „TEAMtalk” ujawnia szczegóły potencjalnego porozumienia, wskazując na historyczny wydatek w skali klubu. Zarobki Saki mają sięgnąć 300 tysięcy funtów tygodniowo – nikt w Arsenalu jeszcze takich pieniędzy nie otrzymywał. Lider Premier League szykuje się do ogłoszenia dobrej nowiny kibicom. 24-latek ma się związać z nim do 2031 roku.